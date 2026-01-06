Un Posto al Sole anticipazioni 7 gennaio | Micaela trasforma Nunzio in una star dei social

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova puntata di Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Entrata nell'anno del suo trentennale, negli ultimi episodi la serie è stata incentrata soprattutto sulle vicende di Eduardo, in bilico tra la sua redenzione come collaboratore di giustizia e il ritorno al passato da boss. Sabbiese sarà ancora uno dei protagonisti dell' episodio di mercoledì 7 gennaio, ormai risucchiato da Stella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 7 gennaio: Micaela trasforma Nunzio in una star dei social Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 1° gennaio: Micaela rovina il cenone a Manuela e Niko Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026: Nunzio, ‘hot chef’ per il Vulcano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 gennaio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 7 gennaio: Micaela trasforma Nunzio in una star dei social; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: Raffaele sconvolge tutti; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 gennaio 2026. Un Posto al Sole, anticipazioni 7 gennaio: Micaela trasforma Nunzio in una star dei social - Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. movieplayer.it

