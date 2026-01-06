Un ponte con il Giappone Lorenzani affascina l’Oriente

Damiano Lorenzani, artista di Carrara e membro del circuito delle città creative Unesco, ha avuto l’opportunità di partecipare a una residenza d’artista al Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo in Giappone. Questa esperienza ha permesso di creare un collegamento tra la tradizione artigianale giapponese e l’arte contemporanea, rafforzando il rapporto tra Carrara e il patrimonio culturale orientale.

Città creativa Unesco: l'arte di Damiano Lorenzani crea un ponte tra Carrara e il Giappone. Proprio grazie all'opportunità offerta dal circuito delle città creative Unesco, di cui Carrara fa parte dal 2017, Damiano Lorenzani ha potuto partecipare a una residenza d'artista al Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo, l'istituto specializzato nella conservazione e nella diffusione delle tecniche artigianali tradizionali. Durante la sua esperienza in Giappone Damiano Lorenzani ha sviluppato il proprio progetto dal titolo ' Lumina Tellurica ': una serie limitata di lampade a sospensione. Il risultato è stato molto apprezzato dai partner giapponesi che hanno voluto scrivere una lettera di congratulazioni alla focal point di Carrara città creativa Unesco Maura Crudeli.

La ‘missione’ L’arte di Lorenzani in Giappone - E’ iniziato il viaggio in Giappone dell’artista e designer Damiano Lorenzani: una “residenza” di quattro settimane nella città creativa di Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa. lanazione.it

