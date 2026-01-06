Un patrimonio di provincia I primi cinquant' anni di David Di Michele

Un patrimonio della provincia italiana, David Di Michele ha dedicato ventun anni di carriera a un obiettivo costante: avvicinare la periferia calcistica al centro. In questo articolo ripercorriamo i primi cinquant’anni di una vita dedicata al calcio, tra sfide, passione e impegno, evidenziando il percorso di un professionista che ha rappresentato un punto di riferimento per molte realtà locali.

Ventun anni di carriera trascorsi tutti con la stessa missione. Avvicinare la periferia calcistica al centro. David Di Michele, 50 anni oggi, rientra infatti a pieno titolo nel filone letterario degli eroi di provincia. Ossia di quei giocatori dal talento formato maxi che hanno trovato la propria cifra non nell'accumulo di trofei, ma nell'exploit, nella capacità di aiutare club di secondo piano a vivere le annate più straordinarie della propria storia. Un copione che si è ripetuto ovunque è andato. Fino a renderlo patrimonio condiviso di almeno quattro tifoserie. Il titolo di eroe di provincia non le sta un po' stretto? Al contrario, dà lustro alla mia carriera.

