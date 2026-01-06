Un nuovo tunnel sotto via della Conciliazione | le prossime sfide per Roma verso il Giubileo 2033
Roma si avvicina al Giubileo 2033 con interventi infrastrutturali importanti, tra cui la costruzione di un nuovo tunnel sotto via della Conciliazione e il potenziamento della linea metro C Venezia. Questi progetti mirano a migliorare la mobilità e a gestire l’afflusso di visitatori, contribuendo alla valorizzazione del centro storico e alla sostenibilità della rete di trasporto cittadina.
Roma per il Giubileo 2033 si prepara a nuove sfide, come la realizzazione di un nuovo tunnel automobilistico in via della Conciliazione e la metro C Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
