Un nuovo tunnel sotto via della Conciliazione | le prossime sfide per Roma verso il Giubileo 2033

Roma si avvicina al Giubileo 2033 con interventi infrastrutturali importanti, tra cui la costruzione di un nuovo tunnel sotto via della Conciliazione e il potenziamento della linea metro C Venezia. Questi progetti mirano a migliorare la mobilità e a gestire l’afflusso di visitatori, contribuendo alla valorizzazione del centro storico e alla sostenibilità della rete di trasporto cittadina.

