Un minuto di silenzio in discoteca | da Napoli iniziativa per Crans-Montana

In occasione della tragedia di Crans-Montana, è stata avviata un'iniziativa nazionale per ricordare le vittime. Per un minuto, tutte le discoteche italiane osserveranno un silenzio rispettoso, coinvolgendo i presenti in un gesto di solidarietà e memoria. Questa iniziativa, nata da Napoli, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di ricordare e riflettere su eventi che colpiscono profondamente la società.

Tempo di lettura: 2 minuti Un minuto di silenzio in tutte le discoteche d’Italia per commemorare le giovanissime vittime della strage di Crans Montana. Questa l’iniziativa ideata da due ex pr napoletani Alessandro e Andrea Cannavale e sostenuta dal SILB-FIPE Campania, presieduta da Alessandro Esposito, che vedrà tutte le consolle spegnersi all’una di notte di sabato 10 gennaio. “Le giovani vite spezzate di Crans Montana non devono e non possono essere dimenticate. È fondamentale trasformare tragedie simili in momenti di consapevolezza collettiva affinché non accadono mai più. L’iniziativa di spegnere le consolle per un minuto in tutte le discoteche d’Italia è un gesto semplice ma di enorme valore simbolico che consente a tutti noi di riflettere sulla estrema gravità di quanto accaduto, anche nei luoghi di divertimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

