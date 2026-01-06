Un festival dalla classica al jazz L’associazione Dima lancia l’evento

AREZZO Arezzo inaugura il nuovo anno con un’iniziativa culturale destinata a lasciare il segno: "UT ART – Arezzo Music Festival", stagione concertistica promossa dall’Associazione Culturale D.I.M.A., pensata per tornare a vivere la musica dal vivo in modo consapevole e condiviso. Il festival punta a mettere al centro l’ascolto, l’eccellenza artistica e il concertismo di qualità, in dialogo con il territorio e con il pubblico. UT ART diventa così uno spazio di incontro tra generi, linguaggi ed esperienze diverse, riconoscendo alla musica un ruolo non solo artistico, ma anche formativo, aggregante e identitario per la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un festival dalla classica al jazz. L’associazione Dima lancia l’evento Leggi anche: Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni, torna l’evento che coniuga vino e musica jazz Leggi anche: Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni, torna l’evento che coniuga vino e musica jazz La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Festival di Musica Classica della Locride chiude la sua 19ª edizione - Si è conclusa a Locri la XIX edizione del Festival di Musica Classica, organizzato dall’Accademia di Musica, Lettere e Arti “Senocrito”. strettoweb.com

Il Festival di Musica Classica della Locride chiude la sua XIX edizione - La XIX edizione del Festival di Musica Classica della Locride ha così ribadito il ruolo dell’Accademia di Musica, Lettere e Arti “Senocrito” come presidio culturale internazionale necessario per il ... reggiotv.it

Brillante Festival tra jazz e classica - Hylé è il progetto musicale che illuminerà il nuovo appuntamento del "Brillante Festival", questa sera alle 21 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est 1420: un trio di artiste di grande talento e ... ilrestodelcarlino.it

Il Festival di Musica Classica della Locride chiude la sua 19ª edizione - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.