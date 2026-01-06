Federica, figlia di Gianpaolo Tosel, ricorda il padre come un esempio di integrità e dedizione. Gianpaolo Tosel, scomparso all’età di 85 anni presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, lascia un ricordo di sobrietà e rispetto. In questa testimonianza, si riflette sulla sua vita e sui valori che ha trasmesso, offrendo uno sguardo autentico sulla figura di un uomo che ha segnato le persone intorno a lui.

“Mio padre è sempre stato un esempio”. È da qui che parte il ricordo di Federica, di professione avvocato, figlia di Gianpaolo Tosel, scomparso oggi a 85 anni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un ricordo che va oltre il ruolo pubblico e restituisce la dimensione privata di un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - “Un esempio, prima di tutto come padre”: la figlia Federica racconta Gianpaolo Tosel

Leggi anche: Gianpaolo Tosel, lutto nel mondo della magistratura

Leggi anche: È morto Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo della Serie A: usò il pugno di ferrò con la prova TV

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’avvocata Annalisa Senese: ci sono figli che il carcere non deve cancellare; Beneficenza. Imprenditore filantropo in prima linea; Un cuore nuovo per il perugino Pietro di 8 anni: il regalo di Natale più bello arriva dall'ospedale Bambino Gesù; Scontri tra genitori e insegnanti.

"Tutto su mio padre", l'anteprima al Senato della Repubblica - La storia di tre uomini al servizio della legalità e dell’esempio che hanno lasciato ai loro figli e a tutti i cittadini: la racconta il documentario “Tutto su mio padre” che sarà presentato in ... rai.it

I 70 anni di Ricci divani e poltrone: "A nostro padre dobbiamo tutto" - Quella di Anna e Ranieri Ricci, che hanno ereditato il testimone dal padre ... msn.com