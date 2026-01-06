Un esempio prima di tutto come padre | la figlia Federica racconta Gianpaolo Tosel
Federica, figlia di Gianpaolo Tosel, ricorda il padre come un esempio di integrità e dedizione. Gianpaolo Tosel, scomparso all’età di 85 anni presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, lascia un ricordo di sobrietà e rispetto. In questa testimonianza, si riflette sulla sua vita e sui valori che ha trasmesso, offrendo uno sguardo autentico sulla figura di un uomo che ha segnato le persone intorno a lui.
“Mio padre è sempre stato un esempio”. È da qui che parte il ricordo di Federica, di professione avvocato, figlia di Gianpaolo Tosel, scomparso oggi a 85 anni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un ricordo che va oltre il ruolo pubblico e restituisce la dimensione privata di un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
