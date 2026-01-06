Nella giornata del 6 gennaio 2026, un uomo di 67 anni di Merate è stato rinvenuto senza vita nell’Adda, a Capriate San Gervasio, dopo un mese di ricerche. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità. La notizia apre un nuovo capitolo nel caso, che ora si concentra sulle circostanze del decesso e sulle eventuali cause.

Merate (Lecco), 6 gennaio 2026 – Il corpo di un uomo è stato ritrovato nell' Adda a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. E' quello di R.M., che aveva 67 anni e abitava a Merate. Era scomparso da quasi un mese. CARDINI LECCO PADERNO D ADDA = I VIGILI DEL FUOCO PROCEDONO AL RECUPERO DEL CADAVERE DI UN UOMO ANNEGATO NEL FIUME ADDA, PROBABILMENTE UN GIOVANE DI BELLUSCO SCOMPARSO DA SETTEMBRE - 15-12-2025 La scomparsa. Il 7 dicembre si era allontanato da casa sua, lasciando le chiavi nella serratura della porta di ingresso. Non si era portato dietro né il telefonino, né i documenti. La sua auto era stata poi ritrovata parcheggiata vicino alla stazione di Airuno, segno che si era poi allontanato in treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un corpo riaffiora dall'Adda: 67enne di Merate trovato morto dopo un mese di ricerche

