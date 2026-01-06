Umbria polizia penitenziaria in lutto | è morto Massimo Di Angelantonio
La polizia penitenziaria dell’Umbria piange la perdita di Massimo Di Angelantonio, assistente capo coordinatore presso il carcere di Vercallo Sabbione, scomparso all’età di 49 anni. Il sindacato Sappe ha comunicato la sua morte, lasciando un vuoto tra i colleghi e la comunità penitenziaria. La notizia ricorda l’importanza del ruolo svolto da professionisti come lui nella gestione delle carceri italiane.
Polizia penitenziaria in lutto. Il sindacato Sappe dà notizia della morte di Massimo Di Angelantonio, 49 anni, in servizio come assistente capo coordinatore del carcere di vocalo Sabbione. “La dipartita improvvisa di Massimo ha colpito al cuore l’intera comunità professionale, lasciando un vuoto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Terni: la polizia Penitenziaria piange Massimo Di Angelantonio.
