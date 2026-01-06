Umbria nuova allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso una nuova allerta meteo per il 7 gennaio 2026, valida su tutta la regione. Il livello giallo indica un rischio idrogeologico e ghiaccio, con specifiche criticità di neve nell’Altotevere e in alcune zone. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche previste.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo per il 7 gennaio 2026. L'allerta, si legge nel documento pubblicato sul sito, è di livello giallo per rischio idrogeologico e rischio ghiaccio in tutte le zone della regione, per rischio neve in Altotevere e nella zona.

