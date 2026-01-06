Umbria alta tensione in piazza | minaccia i passanti con una bottiglia e aggredisce poliziotti e carabinieri
Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Terni, un cittadino marocchino di 24 anni è stato arrestato dopo aver minacciato passanti con una bottiglia e aggredito poliziotti e carabinieri. L’episodio ha causato tensione nel centro della città, evidenziando problemi di ordine pubblico. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre le forze dell’ordine proseguono con le verifiche.
Alta tensione in centro a Terni. È successo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio: in manette un 24enne, cittadino marocchino, responsabile di una violenta aggressione ai danni delle forze dell’ordine.L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando la sala operativa della questura ha segnalato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
