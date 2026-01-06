Ultras Milan nuovo daspo per Pacini | ecco la durata del fermo per il nuovo ‘capo’ della Curva Sud

Il recente provvedimento di daspo nei confronti di Marco Pacini, nuovo punto di riferimento della Curva Sud del Milan, ha suscitato attenzione tra gli appassionati. La durata del fermo, confermato dalla decisione delle autorità, riflette l’importanza delle norme di sicurezza e comportamento negli eventi sportivi. Questa misura mira a garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i tifosi e gli operatori coinvolti.

Ultras arrestati per l'assalto al bus: 10 anni di Daspo e obbligo di firma a ogni partita di calcio. Premiato l'autista ferito - TREVISO Per dieci anni non potranno avvicinarsi allo stadio e, anzi, dovranno recarsi a firmare un documento in Questura ogni qual volta in città si organizzerà una ... ilgazzettino.it

Inchiesta ultras: indagato e sottoposto a Daspo di 5 anni anche Marco Pacini, nuovo capo della curva Sud del Milan x.com

AMARCORD Ultras Parma con striscione "SCONVOLTS" [Milan], esposto durante Juventus - PARMA [Stagione 1990/91] #ultrasitalia #parmacalcio #appartenenza #milano #amarcord - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.