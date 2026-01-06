Ultras Milan nuovo daspo per Pacini | ecco la durata del fermo per il nuovo ‘capo’ della Curva Sud
Il recente provvedimento di daspo nei confronti di Marco Pacini, nuovo punto di riferimento della Curva Sud del Milan, ha suscitato attenzione tra gli appassionati. La durata del fermo, confermato dalla decisione delle autorità, riflette l’importanza delle norme di sicurezza e comportamento negli eventi sportivi. Questa misura mira a garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i tifosi e gli operatori coinvolti.
La decisione non è stata una sorpresa, anche per il ruolo centrale assunto da Marco Pacini all'intero della Curva Sud del Milan, daspo per il tifoso rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Daspato Marco 'Pacio' Pacini, il capo ultrà della Curva Sud: l'ultimo pretoriano del 'Toro' Luca Lucci fuori dagli stadi per cinque anni; Inchiesta Doppia Curva, Pacini ora è indagato. Daspo di cinque anni al leader della protesta.
