Ultimi giorni per ammirare la Collina dei presepi

Restano pochi giorni per visitare “La Collina dei Presepi”, un percorso natalizio organizzato dalla parrocchia Santa Gemma con il patrocinio del Comune di Capannori. L’evento, giunto alla sua prima edizione, sta riscuotendo grande interesse e attira visitatori anche da fuori provincia. Un’occasione per scoprire le rappresentazioni della natività all’interno di un paesaggio suggestivo, in un’atmosfera di tradizione e condivisione.

Grande successo per la prima edizione de "La Collina dei Presepi", organizzata dalla comunità parrocchiale Santa Gemma con il patrocinio del Comune di Capannori: il percorso si sta rivelando una sorpresa che supera le aspettative con visitatori che arrivano anche da fuori provincia per ammirare le natività. Ci sarà tempo ancora fino a domenica per compiere il giro e ammirare i presepi: uno più sorprendente dell'altro i presepi vanno dallo storico presepe poliscenografico di Tofori, che riunisce di fatto ben otto presepi in uno alcuni dei quali motorizzati e uno interamente ambientato al Polo Nord, alla grande scenografia che occupa interamente la chiesetta di Valgiano, passando per la novità dedicata alla vita di Maria a San Colombano Alto e le preziose installazioni artigianali di Sant'Andrea in Caprile e San Pietro a Marcigliano.

