Ultime ore prima della proclamazione di Decaro presidente pugliese | Sono pronto

Domani alle 15, presso la Corte d'Appello di Bari, si terrà la proclamazione ufficiale di Antonio Decaro come presidente della Regione Puglia. A 44 giorni dal risultato delle elezioni del 23 e 24 novembre, Decaro si prepara a assumere il nuovo incarico, segnando un momento importante per la politica locale e regionale. La cerimonia rappresenta la conclusione di un percorso elettorale e l'inizio di un impegno istituzionale.

La Corte d'Appello di Bari sarà la sede, domani 7 gennaio alle 15, dell'attesa proclamazione a presidente della Regione Puglia di Antonio Decaro, a 44 giorni dal successo elettorale nel 23 e 24 novembre con la coalizione di centrosinistra.Le parole di Antonio DecaroUn periodo decisamente lungo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ultime ore prima della proclamazione di Decaro presidente pugliese: "Sono pronto" Leggi anche: Decaro emozionato alla vigilia della proclamazione: “Dal Gargano a Leuca la mia famiglia si allarga, sono pronto” Leggi anche: Decaro presidente della Regione Puglia: la proclamazione il 7 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Regione Puglia, proclamazione Decaro tra ricorsi e veleni: spunta l'ipotesi Emiliano in Giunta; CANAVESANO DELL'ANNO - Ultime ore per votare il personaggio del 2025; Mancano 48 ore per la proclamazione di Decaro a Governatore della Regione Puglia; Decaro prima la proclamazione poi la giunta con qualche rebus sugli incastri. Ultime ore prima della proclamazione di Decaro presidente pugliese: "Sono pronto" - La cerimonia si svolgerà mercoledì 7 gennaio alle 15 negli spazi della Corte d'Appello di Bari. baritoday.it

Decaro emozionato alla vigilia della proclamazione: “Dal Gargano a Leuca la mia famiglia si allarga, sono pronto” - Da domani sarà il nuovo presidente della Regione Puglia ... foggiatoday.it

Regionali in Puglia, slitta al 2026 la proclamazione degli eletti - La proclamazione di Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia eletto lo scorso 24 novembre, potrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio; quella dei 50 consiglieri nella settimana successiva. msn.com

«Aurora si è difesa prima di essere strangolata». Le ultime ore di violenza della 19enne uccisa a Milano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.