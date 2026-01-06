Ulteriore calo delle temperature è Bulgarograsso il paese comasco più gelido

Il territorio della provincia di Como, tra cui Bulgarograsso, ha sperimentato un ulteriore calo delle temperature questa mattina, 6 gennaio. Dopo i giorni di freddo intenso, le condizioni climatiche si sono mantenute rigide, con temperature minime che continuano a scendere. Questa situazione conferma la tendenza di un periodo caratterizzato da temperature molto basse, che interessa l’intera zona e richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.

