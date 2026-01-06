Ulteriore calo delle temperature è Bulgarograsso il paese comasco più gelido
Il territorio della provincia di Como, tra cui Bulgarograsso, ha sperimentato un ulteriore calo delle temperature questa mattina, 6 gennaio. Dopo i giorni di freddo intenso, le condizioni climatiche si sono mantenute rigide, con temperature minime che continuano a scendere. Questa situazione conferma la tendenza di un periodo caratterizzato da temperature molto basse, che interessa l’intera zona e richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.
Dopo il freddo dei giorni scorsi, oggi martedì 6 gennaio la provincia di Como si è svegliata con un’altra mattinata di gelo e con un’ulteriore flessione delle temperature minime. I valori registrati nelle prime ore del giorno confermano un raffreddamento diffuso, con diversi comuni scesi ben. 🔗 Leggi su Quicomo.it
