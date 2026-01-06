Ufficio postale chiuso a Savignano il servizio riaprirà il 24 gennaio

L’ufficio postale di Savignano rimarrà chiuso fino al 24 gennaio. La sospensione del servizio ha generato disagio tra gli utenti, con ritardi significativi nelle consegne postali. La situazione ha suscitato polemiche e proteste, evidenziando l’importanza di un servizio efficiente per la comunità locale. Restano in attesa aggiornamenti sulle tempistiche e sulle eventuali misure adottate per migliorare la situazione.

Dopo le polemiche scoppiate sull'ufficio postale di Savignano, riguardanti la chiusura, la consegna della posta con gravissimi ritardi, anche di mesi, la protesta si è accesa ancora di più. Ci sono cittadini savignanesi anziani che lamentano la mancanza di una cassetta per imbucare le lettere nel centro storico, essendo l'ufficio postale a oltre mezzo chilometro, in via Togliatti. Altri lamentano la consegna delle bollette con ritardi gravissimi e il rischio di pagare penali per chi non ha la domiciliazione bancaria. Un savignanese residente in corso Peticari ha detto di avere interessato uno studio legale e di avere poi ricevuto la posta con l'arretrato da agosto in poi.

