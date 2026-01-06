UeD anticipazioni | nuova scelta annunciata clamoroso addio e uscita saltata

Lunedì 5 gennaio 2026 sono riprese le registrazioni di Uomini e Donne, con novità e colpi di scena. Tra nuove scelte, annunci importanti e uscite improvvise, lo show continua a coinvolgere il pubblico con le sue dinamiche, sia nel Trono Over sia nel Trono Classico. Ecco le anticipazioni più recenti su quello che ci aspetta nelle prossime puntate.

Lunedì 5 gennaio 2026 sono finalmente ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne. Le dinamiche trattate sono state davvero molteplici, sia in merito al Trono Over sia per quanto riguarda il Classico. Con particolare riferimento ai più giovani, Cristiana Anania ha annunciato la sua scelta, mentre Sara Gaudenzi ha detto addio ad un corteggiatore molto amato. Per quanto riguarda gli Over, invece, ci sono state dichiarazioni inaspettate, uscite mancate, due di picche e molto altro. Mario Lenti crea il caos a Uomini e Donne, Rosanna Siino si dichiara per un cavaliere. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 5 gennaio 2026 riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Mario Lenti sta frequentando una dama di nome Isabella.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione del 5/01: Cristiana Anania annuncia la scelta - Nel corso delle riprese del 5 gennaio, la tronista Cristiana ha anticipato che la prossima settimana sceglierà uno tra Ernesto e Federico ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne: quando va in onda la scelta di Flavio Ubirti, data e anticipazioni - L’attesa è quasi finita: la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne andrà in onda tra il 15 e il 16 gennaio, nel corso delle tradizionali puntate pomeridiane del dating show condotto da Maria De Fili ... mondotv24.it

