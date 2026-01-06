Ucraina  Zelensky Macron e Starmer firmano per forza di pace Usa vigileranno sulla tregua Meloni | no a truppe italiane

L’accordo tra Zelensky, Macron e Starmer punta a una tregua in Ucraina, con gli Stati Uniti che monitoreranno il rispetto del cessate il fuoco attraverso droni e satelliti. Meloni ha ribadito il no all’invio di truppe italiane. Un'attenzione internazionale crescente si concentra sulla stabilità nella regione, con misure di vigilanza tecnologiche e diplomazia volta a favorire una soluzione pacifica.

Il Financial Times: «Gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco in Ucraina con droni e satelliti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

