Ucraina Zelensky Macron e Starmer firmano per forza di pace Usa vigileranno sulla tregua Meloni | no a truppe italiane

L’accordo tra Zelensky, Macron e Starmer punta a una tregua in Ucraina, con gli Stati Uniti che monitoreranno il rispetto del cessate il fuoco attraverso droni e satelliti. Meloni ha ribadito il no all’invio di truppe italiane. Un'attenzione internazionale crescente si concentra sulla stabilità nella regione, con misure di vigilanza tecnologiche e diplomazia volta a favorire una soluzione pacifica.

Merz-Macron-Starmer-Zelensky, preservare interessi Ue-Kiev - I leader europei Merz, Macron e Starmer nella telefonata con Zelensky sostengono che "continueranno a perseguire l'obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali europei e ucraini a lungo termine", ... ansa.it

Ucraina, Zelensky vuole la pace: "Sentiti i mediatori Usa". Domani vede Starmer, Macron e Merz - Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si affida alla mediazione degli Stati Uniti senza rinunciare all'appoggio ... adnkronos.com

Ucraina, Zelensky arriva all'Eliseo da Macron prima della riunione dei 'Volenterosi' - facebook.com facebook

Ucraina, resa dei conti tra gli 007 Zelensky silura il capo dei servizi x.com

