Ucraina Palazzo Chigi | Usa e Europa compatti passi avanti su garanzie per Kiev

L’Europa e gli Stati Uniti confermano il loro sostegno all’Ucraina, sottolineando una posizione di compattezza. Si registrano progressi nel definire garanzie di sicurezza per Kiev, in vista di possibili accordi con la Russia per la fine del conflitto. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nel percorso diplomatico e nella stabilità della regione.

(Adnkronos) – Europa e Stati Uniti compatti nel sostegno all'Ucraina. Passi avanti sulle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di accordo con la Russia per la fine della guerra. E' la sintesi del vertice della Coalizione dei Volenterosi, tenuto a Parigi oggi 6 gennaio, a cui ha partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

