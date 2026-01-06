Ucraina oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi | Impegni vincolanti se Mosca attaccherà di nuovo

Oggi a Parigi si svolge il vertice dei Volenterosi, un incontro tra i leader della coalizione e gli inviati statunitensi. Al centro della discussione ci sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, in vista di eventuali sviluppi futuri nel conflitto con la Russia. L’obiettivo è definire impegni vincolanti qualora si verificasse un nuovo attacco di Mosca, rafforzando così la stabilità e la sicurezza della regione.

I leader della Coalizione dei Volenterosi hanno incontrato a Parigi gli inviati Usa per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina dopo l'eventuale cessate il fuoco con la Russia. Istituita una forza multinazionale guidata dall'Ue con il sostegno Usa. Zelensky: "Dichiarazioni concrete, non solo parole".

Ucraina, Palazzo Chigi: "Usa e Europa compatti, passi avanti su garanzie per Kiev" - La nota: 'Meloni ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno' ... adnkronos.com

Guerra Russia-Ucraina: oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi con la partecipazione di Giorgia Meloni - Oggi alle 14 al Palazzo dell’Eliseo, il vertice dei Volenterosi a Parigi riunisce leader internazionali per affrontare sostegno militare, garanzie di sicurezza e piani di ricostruzione per l’Ucraina. notizie.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky e Witkoff a Parigi per il summit dei volenterosi x.com

Tg2. . #Ucraina, la premier #Meloni oggi a #Parigi per il vertice dei volenterosi. Per gli #StatiUniti ci saranno gli inviati #Witkoff e #Kushner. Dichiarazione congiunta sulla #Groenlandia: "Sicurezza nell'artico resta priorità per l'Europa". Al #Tg2Rai ore 13,00 #6g - facebook.com facebook

