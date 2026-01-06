Ucraina oggi 6 gennaio a Parigi il vertice dei Volenterosi | Meloni ai colloqui

Il 6 gennaio a Parigi si svolge il vertice dei “Volenterosi”, un incontro tra leader internazionali dedicato alla situazione in Ucraina. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione internazionale, discutere le iniziative per la sicurezza e valutare le condizioni di un eventuale cessate il fuoco con la Russia. L’evento rappresenta un momento di confronto importante per definire azioni concrete a sostegno della stabilità nella regione.

Leader internazionali riuniti per rafforzare il fronte comune. Oggi, martedì 6 gennaio, Parigi ospita il vertice dei "Volenterosi" dedicato all'Ucraina, un incontro pensato per trasformare in azioni concrete gli impegni sulla sicurezza e per discutere le condizioni di un possibile cessate il fuoco con la Russia. Alla riunione partecipano oltre 27 leader mondiali, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Per gli Stati Uniti sono presenti i negoziatori di alto livello Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre l'Italia è rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. L'obiettivo principale è costruire una posizione condivisa tra Ucraina, Europa e Stati Uniti, da sottoporre successivamente a Mosca, nel tentativo di imprimere una svolta diplomatica al conflitto.

