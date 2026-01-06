Ucraina intesa su forza multinazionale Meloni tiene il punto | No all’invio di truppe italiane

L’Italia si schiera a favore di una forza multinazionale per supportare l’Ucraina, mantenendo però la posizione di non inviare truppe italiane. Il governo di Meloni ribadisce il suo impegno a sostenere Kiev fino a quando non si otterrà una pace stabile e duratura, contribuendo alla definizione delle garanzie di sicurezza durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, senza un impegno diretto delle forze italiane.

Al fianco di Kiev fino a quando non si raggiungerà una pace "giusta e duratura" e in prima linea per delineare le garanzie di sicurezza che nel vertice dei Volenterosi a Parigi sono state "affinate" pur senza un impegno diretto delle truppe italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

