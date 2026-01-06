Ucraina intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa

L’accordo prevede l’invio di una forza multinazionale in Ucraina dopo la conclusione del conflitto con la Russia, con l’obiettivo di garantire la stabilità e il rispetto del cessate il fuoco. Gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo chiave nel monitoraggio e nell’assicurare l’impegno internazionale verso una soluzione duratura. Questa intesa rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della sicurezza e della pace nella regione.

