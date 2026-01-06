Ucraina i ‘volenterosi’ a Parigi Meloni | Sostegno a Kiev ma no invio truppe italiane

In un contesto internazionale complesso, l’Ucraina continua a ricevere attenzione da parte dell’Europa. A Parigi, si svolge un incontro tra i rappresentanti europei e i ‘volenterosi’ che sostengono Kiev. La premier Meloni ha ribadito il sostegno all’Ucraina, escludendo un coinvolgimento diretto delle truppe italiane. Mentre le tensioni globali si intensificano, l’attenzione resta sulla stabilità della regione e sui delicati equilibri diplomatici.

Parigi, 6 gennaio 2026 – L’ Ucraina resta al centro dell’agenda europea, nonostante Donald Trump agiti le acque sul fronte Groenlandia. Nel quadro delle iniziative negoziali per la pace, oggi, a Parigi, si è tenuta una riunione della Coalizione dei Volenterosi, a cui ha preso parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Palazzo Chigi: “Sostegno a Kiev, ma no a invio di truppe italiane”. L’incontro viene definito “costruttivo e concreto” in una nota di palazzo Chigi, in cui si sottolinea “un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, è stato dedicato all'affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all'articolo 5 dell'Alleanza atlantica, come da tempo suggerito dall'Italia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane” Leggi anche: I Volenterosi sull'Ucraina: missione civile e militare europea sul campo. Meloni: Alta convergenza, ma no a invio di truppe italiane Leggi anche: Ucraina, Meloni a Parigi con i «volenterosi». Gli Usa: garanzie di sostegno a Kiev La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane” - Parigi, 6 gennaio 2026 – L’ Ucraina resta al centro dell’agenda europea, nonostante Donald Trump agiti le acque sul fronte Groenlandia. quotidiano.net

Ucraina, Meloni: "Garantiamo la sicurezza in Ucraina ma niente truppe italiane sul terreno" - Nel confermare il sostegno dell’Italia alla sicurezza dell’Ucraina, in ... iltempo.it

Coalizione dei Volenterosi, Meloni: “Italia sostiene la sicurezza dell’Ucraina” - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, dedicata alle garanzie di sicurezza per Kiev ... interris.it

#Ucraina Gli Stati Uniti garantiranno un "sostegno" alla forza multinazionale "in caso di attacco" russo, secondo quanto si legge nella bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi a Parigi. - facebook.com facebook

UCRAINA | E' iniziata a Parigi la riunione dei Volenterosi #ANSA x.com

