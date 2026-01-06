Ucraina | Crippa ' bene no invio truppe come auspicato da Salvini'

Il ministro Crippa ha espresso soddisfazione per il rifiuto fermo dell’Italia di inviare truppe in Ucraina, confermato durante il vertice di Parigi. Questa posizione riflette un approccio di cautela e rispetto per le scelte diplomatiche, in contrasto con le proposte di alcuni esponenti politici come Salvini. La netta opposizione all’invio di forze militari rappresenta una linea di fermezza volta a evitare escalation e a promuovere soluzioni diplomatiche.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Bene il no fermo all'invio di truppe italiane in Ucraina, ribadito oggi al vertice di Parigi. Una posizione da sempre auspicata da Matteo Salvini e dalla Lega: sostegno alla pace e alla diplomazia, ma nessun nostro soldato sul terreno". Così il deputato della Lega Andrea Crippa, componente della commissione Affari Esteri.

