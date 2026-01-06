Ucraina a Parigi si riunisce la Coalizione dei Volenterosi | le immagini del vertice

A Parigi si è svolta la riunione della Coalizione dei Volenterosi, composta dai principali Paesi europei alleati dell’Ucraina. L’incontro ha visto i leader discutere questioni cruciali legate alla sicurezza del paese e alle prospettive di un possibile accordo di pace con la Russia. Le immagini del vertice mostrano un momento di dialogo e collaborazione tra i paesi coinvolti, in un contesto di attenzione internazionale sulla situazione ucraina.

I leader dei Paesi europei alleati dell' Ucraina, la cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, si sono riuniti a Parigi per colloqui fondamentali che potrebbero contribuire a determinare la sicurezza del Paese dopo il raggiungimento di un potenziale accordo di pace con la Russia. Ma le prospettive di progresso sono incerte: l'attenzione dell'amministrazione Trump si sta spostando sul Venezuela, mentre le proposte statunitensi di acquisizione della Groenlandia stanno causando tensioni con l'Europa e Mosca non mostra alcun segno di cedimento rispetto alle sue richieste nell'invasione che dura ormai da quasi quattro anni.

Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo” - Leader europei e emissari americani discutono garanzie di sicurezza per Kiev e l'ipotesi di una forza multinazionale post- ilfattoquotidiano.it

Ucraina, bozza volenterosi: sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, bozza volenterosi: sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo LIVE ... tg24.sky.it

#Ucraina Gli Stati Uniti garantiranno un "sostegno" alla forza multinazionale "in caso di attacco" russo, secondo quanto si legge nella bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi a Parigi. - facebook.com facebook

UCRAINA | E' iniziata a Parigi la riunione dei Volenterosi #ANSA x.com

