Twilight | Kristen Stewart sarebbe disposta a dirigere un eventuale remake

A quasi vent’anni dal suo debutto nel 2008, Twilight rimane un punto di riferimento nel panorama cinematografico. Recentemente, si è parlato di Kristen Stewart, protagonista della saga, come possibile regista di un eventuale remake. Questa voce suscita interesse tra i fan e gli appassionati di cinema, sottolineando come la saga continui a suscitare discussioni e curiosità anche a distanza di anni.

Sembra incredibile, ma sono passati quasi vent'anni dal debutto cinematografico di Twilight nel 2008. Mentre i fan attendono con ansia novità sulla serie animata di Midnight Sun annunciata da Netflix nel 2024, una notizia bomba scuote il fandom: Kristen Stewart ha dichiarato di essere pronta a tornare nel mondo dei vampiri, ma questa volta dietro la macchina da presa. Il desiderio di Kristen Stewart: "Farei il remake di Twilight". Durante un'intervista con Entertainment Tonight per promuovere il suo debutto alla regia con The Chronology of Water, l'ex interprete di Bella Swan ha riflettuto sull'eredità della saga.

