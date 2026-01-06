Tuttosport – Napoli forte ha messo in evidenza tutti i nostri difetti Fiorentina? Sarà difficilissima

L’ultima partita contro il Napoli ha evidenziato alcune lacune della nostra squadra, in particolare nel primo tempo, in cui abbiamo incontrato difficoltà nella gestione del pallone. La sconfitta ha portato con sé una certa delusione, sottolineando la necessità di lavorare su alcuni aspetti tecnici. La sfida futura contro la Fiorentina si preannuncia complessa, richiedendo maggiore attenzione e concentrazione per migliorare le prestazioni complessive.

2026-01-06 13:16:00 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Tuttosport: La sconfitta contro il Napoli " ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli è forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti ". Così il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'incontro dell'Olimpico contro la Fiorentina. A proposito della sfida coi viola, Cataldi parla di partita " difficilissima perchè loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione.

