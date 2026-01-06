Tuttosport – la decisione del Giudice Sportivo su Mazzocchi e Marusic e non solo
Tuttosport presenta la decisione del Giudice Sportivo riguardo le sanzioni e i provvedimenti relativi a Mazzocchi, Marusic e altri protagonisti dell’incidente avvenuto durante il match tra Lazio e Napoli. La vicenda, che ha coinvolto due calciatori in una rissa negli ultimi minuti di gioco, ha suscitato numerosi commenti e discussioni nel mondo del calcio. Ecco i dettagli e le conseguenze ufficiali emerse dalle ultime decisioni sportive.
2026-01-05 18:58:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Negli ultimi istanti del match tra Lazio e Napoli – che ha visto trionfare la squadra di Antonio Conte – è andata in scena una vera e propria rissa che ha visto protagonisti due calciatori di entrambi i club: Adam Marusic per il club biancoceleste e Pasquale Mazzocchi per il club partenopeo. I due si sono scontrati a seguito di un contrasto di gioco, che ha suscitato la reazione del difensore montenegrino, a cui ha fatto seguito la risposta del terzino azzurro. A separare i due è intervenuto Antonio Conte, tecnico del Napoli, ma nulla ha potuto per evitare l’espulsione per entrambi i calciatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Esonerato Ruben Amorim Ufficiale dall’Inghilterra, Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. La decisione è stata presa dopo il pareggio contro il Leeds all’Old Trafford: United attualmente sesto in classifica a quota 31 punti #Tuttosport x.com
