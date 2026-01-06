Tutto quello che abbiamo voglia di indossare adesso è qualcosa di comodo e facile senza apparire trasandate
Con l’Epifania si chiude il periodo delle festività, portando con sé il desiderio di comfort e semplicità. Dopo settimane di impegni, regali e festeggiamenti, è il momento di tornare a uno stile più pratico e rilassato, senza rinunciare alla cura dell’aspetto. La scelta di capi comodi e versatili permette di affrontare le giornate con naturalezza e sobrietà.
Con l’Epifania si conclude ufficialmente il periodo delle Feste. Dopo settimane di corse ai regali, pranzi e cene luculliani e party spumeggianti, si può tirare un sospiro di sollievo. E ricominciare la vita di tutti i giorni, magari con qualche buon proposito di rimettersi in forma. Ma come conciliare la voglia di indossare capi comodi e adatti allo sport con lo stile? Semplice con due trucchetti infallibili. Prima di tutto abbinando cappotto oversize e gymwear. E poi farlo all’insegna di una palette cromatica che include solo due colori molto strategici, vale a dire il bianco e il nero, con tutta la scala di grigi che stanno in mezzo. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Tutto quello che devi sapere su come indossare la polo per uomo in stile business casual.
Leggi anche: Mercoledì 3, l’ombra che ritorna: tutto quello che è certo adesso sulla nuova stagione
14 profumi di nicchia che non smetterai di indossare per tutto il 2026; Perché TikTok è così ossessionato dai pulsanti 365?; COS: I 5 best look minimal chic da indossare a Gennaio.
Tutto quello di cui abbiamo bisogno il primo giorno dell’anno è un pull oversize - Indossato come un abito sopra i leggings, è perfetto per una giornata cozy a casa, così come per uscire (con un piccolo trucco) ... amica.it
COS: i 5 best look minimal chic da indossare a gennaio - Armadio pieno e niente da indossare: un grande classico che, almeno una volta nella vita, mette tutti d’accordo. msn.com
Zielinski: "Abbiamo preparato benissimo la partita. Abbiamo applicato tutto quello che avevamo preparato, abbiamo fatto veramente una grande partita. Il mio segreto di quest'anno Sto bene fisicamente, non sento più dolore da nessuna parte. Il mister mi ha x.com
Abbiamo perso in poche giornate tutto il vantaggio accumulato sulla Juventus, e meno male che Juric ha fatto i soliti danni, altrimenti avremmo avuto anche l'Atalanta alle calcagna. A Lecce avremo non so quante defezioni, ma dopo le 4 sconfitte nelle ultime 6 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.