Con l’Epifania si chiude il periodo delle festività, portando con sé il desiderio di comfort e semplicità. Dopo settimane di impegni, regali e festeggiamenti, è il momento di tornare a uno stile più pratico e rilassato, senza rinunciare alla cura dell’aspetto. La scelta di capi comodi e versatili permette di affrontare le giornate con naturalezza e sobrietà.

Con l’Epifania si conclude ufficialmente il periodo delle Feste. Dopo settimane di corse ai regali, pranzi e cene luculliani e party spumeggianti, si può tirare un sospiro di sollievo. E ricominciare la vita di tutti i giorni, magari con qualche buon proposito di rimettersi in forma. Ma come conciliare la voglia di indossare capi comodi e adatti allo sport con lo stile? Semplice con due trucchetti infallibili. Prima di tutto abbinando cappotto oversize e gymwear. E poi farlo all’insegna di una palette cromatica che include solo due colori molto strategici, vale a dire il bianco e il nero, con tutta la scala di grigi che stanno in mezzo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto quello che abbiamo voglia di indossare adesso è qualcosa di comodo e facile senza apparire trasandate

Leggi anche: Tutto quello che devi sapere su come indossare la polo per uomo in stile business casual.

Leggi anche: Mercoledì 3, l’ombra che ritorna: tutto quello che è certo adesso sulla nuova stagione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

14 profumi di nicchia che non smetterai di indossare per tutto il 2026; Perché TikTok è così ossessionato dai pulsanti 365?; COS: I 5 best look minimal chic da indossare a Gennaio.

Tutto quello di cui abbiamo bisogno il primo giorno dell’anno è un pull oversize - Indossato come un abito sopra i leggings, è perfetto per una giornata cozy a casa, così come per uscire (con un piccolo trucco) ... amica.it