tutti i dubbi sui lavori i titolari del locale lo volevano ingrandire

Questo articolo approfondisce i dubbi e le cause dell’incidente avvenuto al locale Le Constellation di Crans Montana il 1° gennaio 2020, in cui persero la vita 40 persone. Il locale, in fase di ampliamento, aveva avvertito i clienti sui rischi legati alle schiume usate per gli spettacoli pirotecnici. Analizziamo gli eventi, le responsabilità e le conseguenze di quella tragica notte.

"Faites gaffes à la mousses!". Occhio alla schiuma! È l'avviso che alcuni camerieri davano ai partecipanti al veglione del Capodanno 2020 a Le Constellation, il locale di Crans Montana nel quale all'1,30 del 1° gennaio scorso sono morte 40 persone, per lo più giovanissimi, dopo l'incendio provocato dallo stesso materiale. Il concitato avvertimento si ascolta in un video diffuso ieri dalla tv svizzera romanda Rts e girato sei anni fa in una situazione simile a quella di qualche giorno fa. La dimostrazione che il rischio di infiammabilità del materiale fonoassorbente che ricopriva il controsoffitto era ben noto a chi lavorava nel locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

