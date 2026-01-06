Tutta Napoli a Roccaraso la TikToker De Crescenzo rilancia l’invito | scattano i limiti ai pullman
Rita De Crescenzo, influencer napoletana, invita su TikTok a riunire tutta Napoli a Roccaraso, sottolineando l’importanza del rispetto delle nuove restrizioni sui pullman. Dopo l’affluenza record dello scorso anno, con circa 200 bus, l’appello mira a coinvolgere i cittadini in modo responsabile, rafforzando il senso di comunità e di rispetto delle normative vigenti.
«Voglio tutta Napoli a Roccaraso con me, dobbiamo essere in tanti, fate gli educati». È il nuovo annuncio pubblicato su TikTok da Rita De Crescenzo, influencer napoletana molto seguita, a un anno dall’assedio della località sciistica abruzzese, raggiunta allora da circa 200 pullman dopo la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Rita De Crescenzo rilancia su Roccaraso: “Voglio tutta Napoli con me, ma comportatevi bene”
Leggi anche: La tiktoker rilancia a distanza di un anno: "Voglio tutta Napoli a Roccaraso". Ma il sindaco frena
TikToker De Crescenzo ci riprova: Voglio tutta Napoli con me a Roccaraso; Rita De Crescenzo ci riprova: «Voglio tutta Napoli con me a Roccaraso». Ma il sindaco limita l'accesso ai pullman; Rita De Crescenzo prepara un'altra invasione a Roccaraso: Voglio tutta Napoli ma con educazione; Napoli, Rita De Crescenzo insiste: «Roccaraso, arrivo».
La TikToker De Crescenzo rilancia: 'Tutta Napoli con me a Roccaraso' - È il nuovo annuncio pubblicato su TikTok da Rita De Crescenzo, influencer napoletana molto seguita, a un anno dall'assedio della località sciistica abruzzese, raggiunta allora da circa 200 pullman ... ansa.it
Rita De Crescenzo prepara un'altra "invasione" a Roccaraso: "Voglio tutta Napoli ma con educazione" - A un anno dall'arrivo a Roccaraso della Tiktoker che portà il caos con oltre 200 pullman arrivati da Napoli, Rita De Crescenzo torna nella cittadina montana ma questa volta il Comune si farà trovare p ... ilpescara.it
Rita De Crescenzo rilancia su Roccaraso: “Voglio tutta Napoli con me, ma comportatevi bene” - Rita De Crescenzo rilancia su Roccaraso: “Voglio tutta Napoli con me, ma comportatevi bene”. 2anews.it
«Voglio tutta Napoli a Roccaraso con me, dobbiamo essere in tanti, fate gli educati.» Questo l'appello lanciato sui suoi canali social dalla tiktoker Rita De Crescenzo, che ancora una volta invita tutti i suoi follower nella località sciistica dell'Alto Sangro. L'anno s - facebook.com facebook
TikToker De Crescenzo rilancia, 'voglio tutta Napoli con me a Roccaraso'. SIndaco, 'flusso limitato a 50 pullman a targhe alterne' #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.