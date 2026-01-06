Sette infermieri dell’Asp di Agrigento hanno ottenuto una pronuncia favorevole in tribunale, vincendo la causa contro l’Azienda sanitaria provinciale riguardo ai turni di reperibilità in eccesso. La sentenza condanna l’ASP a pagare circa 170 mila euro per le prestazioni svolte oltre i limiti contrattuali. La vicenda evidenzia le problematiche relative ai limiti dei turni di reperibilità nel settore sanitario.

Sette infermieri dell’Asp di Agrigento hanno vinto la causa contro l’Azienda sanitaria provinciale per i turni di pronta disponibilità svolti oltre i limiti previsti dal contratto.Il tribunale aveva riconosciuto ai lavoratori un risarcimento per le ore di reperibilità in eccesso e per i riposi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Turni di reperibilità in eccesso", infermieri vincono la causa: Asp condannata a pagare quasi 170 mila euro

Leggi anche: Prestazioni aggiuntive Covid, Asp condannata a risarcire medico con 80 mila euro

Leggi anche: Minore muore dopo 8 mesi di ricoveri a causa di un'infezione: Asp, medico e assicurazione devono risarcire 560 mila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Turni pesanti e stipendi bassi, la fuga degli infermieri: «30 mila dimissioni nel 2024, è emergenza nazionale» - Nei primi 9 mesi del 2024 oltre 20 mila, che si avviano a diventare 30 mila in tutto il 2024. corriere.it

Turni massacranti per gli infermieri. Mangiacavalli chiede intervento di Lorenzin - In una lettera la presidente Ipasvi chiede un immediato intervento del Ministro per evitare che si ripetano fatti come quelli di Perugia e Ancona “in cui turni massacranti, organici depauperati, ... quotidianosanita.it

Nursing up, 'troppe notti consecutive, gli infermieri sono stremati' - Turni di notte per due o tre volte consecutive, riposi minimi, ritorno in servizio tramite pronta disponibilità fino a 15 volte al mese. ansa.it

FARMACIE DI TURNO a TOLENTINO dal 29/12/2025 al 04/01/2026 Data la non attendibilità di alcuni siti indicanti i turni, raccomandiamo di controllare sempre la bacheca esterna delle farmacie Ricordiamo che per la reperibilità notturna, ogni farm - facebook.com facebook