Turisti bloccati a Socotra da domani potranno lasciare l’isola | Organizzato un primo volo verso Gedda

A partire da domani, i 400 turisti rimasti bloccati a Socotra, a causa delle tensioni in Yemen, avranno la possibilità di lasciare l’isola. È stato organizzato un primo volo diretto verso Gedda, offrendo loro un’opportunità di riprendere il viaggio e di lasciare la zona in sicurezza. La misura rappresenta un passo importante per la gestione della situazione e la tutela dei visitatori presenti sull’isola.

I 400 turisti bloccati a Socotra a causa degli scontri in Yemen potranno lasciare l'isola da domani, mercoledì 7 gennaio. Lo ha annunciato la Yemenia Airways. Tra loro ci sono 86 italiani. La Farnesina conferma la notizia e continua a seguire il caso.

