Turismo altri siluri su Biancani Lugli | Si poteva fare meglio Un’albergatrice | Zero strategie
Il sindaco Andrea Biancani si trova al centro di una discussione riguardante le iniziative turistiche recenti, tra critiche sulla mancanza di strategie e risultati insoddisfacenti. Le opinioni di operatori locali e cittadini evidenziano un bisogno di nuove idee e una pianificazione più efficace per valorizzare il territorio, soprattutto in periodi come il Natale e il Capodanno. La questione resta aperta, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica e l’immagine della zona.
Il sindaco Andrea Biancani al centro di una tempesta mediatica per il capodanno a fari spenti nella zona mare e senza un turista e per un centro storico che "sotto Natale è passato in sordina. Una sensazione diffusa e difficile da ignorare e il tutto nonostante il ‘Cuore del Natale’ con oltre 130 appuntamenti per cui molti cittadini hanno percepito un’atmosfera ben lontana da quella calda e coinvolgimente che ci si aspettava", dice il consigliere dei 5 Stelle Lorenzo Lugli che riconosce gli sforzi dell’amministrazione, ma invita a fare meglio e di più il prossimo anno. Ma sul turismo, vera pentola in ebolizzazione, con tanto di roventi polemiche, arriva in difesa del primo cittadino il gruppo consiliare che fa riferimento a Biancani e cioè "La marcia in più per Pesaro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Pressing su Biancani della base 5 Stelle. «È Lugli l?assessore del post Frenquellucci, lo dicono gli accordi»
Leggi anche: Maurizi: "Sottoporta si poteva fare meglio"
Turismo, altri siluri su Biancani. Lugli: Si poteva fare meglio. Un’albergatrice: Zero strategie.
Turismo, altri siluri su Biancani. Lugli: "Si poteva fare meglio". Un’albergatrice: "Zero strategie" - Loredana Ceccarelli: "Promozione frammentata e autoreferenziale". ilrestodelcarlino.it
Pressing su Biancani della base 5 Stelle. «È Lugli l’assessore del post Frenquellucci, lo dicono gli accordi» - La deadline è prima di Natale ma al momento temporeggiare, lasciar sbollire i clamori e tastare gli umori sembra essere l’orientamento del sindaco considerando che il toto nomina in realtà parrebbe ... corriereadriatico.it
Turismo, la tassa di soggiorno incassa: «Cresciuta del 23% rispetto al 2023». Biancani guarda oltre: «Pesaro e Urbino capitali della cultura nel 2033» - PESARO Dati in aumento, sinergia con Gabicce e Gradara (la Riviera del San Bartolo), investimenti in comunicazione, brochure, tour culturali e nuovi format di eventi, aumentando l’offerta anche fuori ... corriereadriatico.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.