Turismo altri siluri su Biancani Lugli | Si poteva fare meglio Un’albergatrice | Zero strategie

Il sindaco Andrea Biancani si trova al centro di una discussione riguardante le iniziative turistiche recenti, tra critiche sulla mancanza di strategie e risultati insoddisfacenti. Le opinioni di operatori locali e cittadini evidenziano un bisogno di nuove idee e una pianificazione più efficace per valorizzare il territorio, soprattutto in periodi come il Natale e il Capodanno. La questione resta aperta, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica e l’immagine della zona.

Il sindaco Andrea Biancani al centro di una tempesta mediatica per il capodanno a fari spenti nella zona mare e senza un turista e per un centro storico che "sotto Natale è passato in sordina. Una sensazione diffusa e difficile da ignorare e il tutto nonostante il ‘Cuore del Natale’ con oltre 130 appuntamenti per cui molti cittadini hanno percepito un’atmosfera ben lontana da quella calda e coinvolgimente che ci si aspettava", dice il consigliere dei 5 Stelle Lorenzo Lugli che riconosce gli sforzi dell’amministrazione, ma invita a fare meglio e di più il prossimo anno. Ma sul turismo, vera pentola in ebolizzazione, con tanto di roventi polemiche, arriva in difesa del primo cittadino il gruppo consiliare che fa riferimento a Biancani e cioè "La marcia in più per Pesaro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

