Trump | non sono in guerra col Venezuela

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono in guerra con il Venezuela, precisando che il loro obiettivo è combattere chi si dedica al traffico di droga. La posizione è stata espressa durante un’intervista a NBC, evidenziando come l’attenzione degli Stati Uniti sia rivolta principalmente alla lotta alla criminalità organizzata, piuttosto che a un conflitto diretto con il governo venezuelano.

0.48 Gli Stati Uniti "non sono in guerra" con il Venezuela. Lo ha detto Trump a Nbc,spiegando che gli Usa sono "in guerra con chi vende droga.Siamo in guerra con chi svuota le proprie prigioni nel nostro Paese, con chi manda i tossicodipendenti e i malati di mente". Poi sottolinea che ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: "dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c'è modo che la gente possa votare". Chi c'era al comando delle operazioni in Venezuela? "Io", ha risposto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump: “Non escludo la guerra col Venezuela, Maduro sa cosa voglio”. E il leader di Caracas si autoconsegna premio per la Pace Leggi anche: Trump e Venezuela: minacce, guerra e futuro di Maduro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Attacco al Venezuela. La potentissima dimostrazione di debolezza di Trump; Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio. Trump, 'gli Usa non sono in guerra con il Venezuela' - Lo ha detto Donald Trump a Nbc, sottolineando che gli Usa sono "in guerra con chi vende droga. ansa.it

Venezuela, il figlio di Maduro parla all'assemblea con voce rotta: "La patria è in buone mani papà" - Il presidente del Venezuela deposto dagli americani: «Non sono colpevole». lastampa.it

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere - Dopo il blocco navale voluto da Donald Trump, sono iniziate operazioni militari degli Usa in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro ... virgilio.it

Trump cattura Maduro e vuole gestire il Venezuela

Radio1 Rai. . Dopo il Veneuzuela la #Groenlandia: Trump torna all'attacco. Nelle mire del presidente USA ci sono le ricchezze del sottosuolo dell'isola artica: non solo gas e petrolio ma sopratutto metalli indispensabili per la difesa e la transizione energetica. - facebook.com facebook

" #Trump si è comprato il #Venezuela": con 300 miliardi di barili di riserve di greggio, ci sono 50 anni di lavoro per le aziende petrolifere statunitensi: l'analisi di @carloalberto Carnevale Maffè dopo il blitz Usa in Venezuela x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.