Trump | vincere Midterm o l' impeachment
L’affermazione di Donald Trump evidenzia l’importanza delle elezioni di midterm, considerandole un momento cruciale per la sua posizione politica. Secondo l’ex presidente, il risultato delle elezioni potrebbe influire significativamente sulla possibilità di evitare un procedimento di impeachment. Questa dichiarazione sottolinea le tensioni politiche in corso negli Stati Uniti e il ruolo strategico delle elezioni di metà mandato nel contesto della sua carriera politica.
18.10 "Dobbiamo vincere le elezioni di midterm, perché se non le vinciamo, troveranno un motivo per mettermi sotto impeachment". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rivolgendosi ai deputati repubblicani della Camera durante il ritiro annuale al Kennedy Center. "Nessuno ha la qualità delle nostre armi,il problema è che non le produciamo abbastanza velocemente. Stiamo dicendo ai nostri appaltatori della difesa che dovranno iniziare a produrre più velocemente" ha anche detto. "Nessuno può sconfiggerci,nessuno", ha concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
