Trump | ‘per ora nessuna elezione in Venezuela’

Il leader statunitense Donald Trump ha dichiarato che, per il momento, in Venezuela non si terranno elezioni nei prossimi 30 giorni. Secondo le sue parole, l’obiettivo principale è prima stabilizzare e risanare il Paese prima di procedere con nuove consultazioni elettorali. Questa posizione riflette l’attuale situazione politica e le priorità del governo venezuelano, che si concentrano su riforme e stabilità interna prima di affrontare ulteriori scrutinî elettorali.

NEW YORK – Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: “dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c’è modo che la gente possa votare”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Nbc. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di votare in 30 giorni, il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

