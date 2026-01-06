Una curiosità insolita lega il presidente Donald Trump a un piatto italiano. Secondo alcune fonti, il suo consumo di un certo alimento durante periodi di tensione avrebbe preceduto decisioni di carattere militare. In questo articolo, esploreremo il retroscena su questa singolare relazione tra la sua alimentazione e le scelte politiche, cercando di capire quanto ci sia di reale e di simbolico dietro questa connessione.

Cosa mangia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di bombardare? Il retroscena sul suo piatto italiano preferito nei momenti di crisi Incredibile, ma vero: quando Donald Trump mangia un particolare cibo italiano, sta per effettuare un attacco militare. Era già accaduto in passato e la scena si è ripetuta poco prima dell’arresto di Maduro. Il presidente degli Stati Uniti e gli alti funzionari del Pentagono, sono soliti consumare un determinato cibo, poco prima di sferrare l’attacco decisivo. Ripetendo un rituale diventato ormai una sorta di abitudine. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Trump lo ha fatto di nuovo: se mangia questo piatto italiano, scatta una guerra

Leggi anche: Sarkozy, in cella mangia solo yogurt: “Ha paura gli sputino nel piatto”

Leggi anche: McTominay non sputa nel piatto in cui ha mangiato: «Troppo facile dire che se lasci lo United, diventi più forte»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Assalto al Venezuela: aspetto una nuova Norimberga per Trump, Rubio e i loro accoliti internazionali; Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump.

Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano - Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole ... vanityfair.it