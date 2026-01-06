Trump le autocrazie e l’epoca fragile del mondo democratico

L’attuale contesto globale evidenzia un’epoca di fragilità democratica, segnata da tensioni e conflitti. Tra figure come Donald Trump e i rischi delle autocrazie, il panorama internazionale si presenta complesso e incerto. La crisi in Ucraina e la destabilizzazione del Venezuela rappresentano esempi di come le sfide politiche e geopolitiche mettano alla prova i principi fondamentali delle democrazie moderne, evidenziando un bisogno urgente di riflessione e di tutela dei diritti.

Tempi duri, per le democrazie? Magari: tempi orrendi, nel mondo che si profila minacciosamente dopo l’invasione della disgraziata Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin; ma ancor più, soprattutto e paradossalmente, dopo la recente invasione e decapitazione di uno Stato ricettacolo di tutti i difetti possibili, il Venezuela, ma pur sempre uno Stato sovrano, nel disprezzo di ogni diritto, interno e internazionale. L’invasione è stata possibile grazie alla disgraziatissima, seppur ineccepibilmente democratica e legittima, elezione dell’ultimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Da autocrate modello qual è, Donald Trump sta pilotando la superdemocrazia dell’ultimo secolo in un’inerme e inerte organizzazione priva e privata delle proprie autodifese, dei mitici pesi e contrappesi; e persino di una percettibile opposizione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

