Trump l’affronto di Maduro | Voleva imitare la mia danza

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato oggetto di un commento da parte di Nicolás Maduro, che ha affermato: “Voleva imitare la mia danza”. Maduro ha anche descritto Trump come una persona violenta, accusandolo di aver torturato e ucciso milioni di persone. La polemica evidenzia le tensioni tra i due leader e il clima politico complesso tra Venezuela e Stati Uniti.

Venezuela, Maduro in tribunale: “Rapito”. Leader Ue: “Groenlandia è del suo popolo”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro in tribunale: “Rapito”. tg24.sky.it

Venezuela, gli Usa attaccano Caracas. Trump: "Abbiamo catturato Maduro". Meloni: "Intervento legittimo" - Forti esplosioni a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Trump ha annunciato la cattura del Presidente Maduro ... msn.com

Opzioni per definire l'atto di Trump in Venezuela: operazione militare speciale liberazione invasione rapina affronto al Congresso golpe senza un costumisti un pezzo della guerra mondiale a capitoli Monroe Doctrine 4.0 la resurrezion x.com

Sky tg24. . Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran. E insiste: "Ci serve la Groenlandia per la nostra sicurezza". Rodríguez giurerà oggi come presidente ad interim. All'America chiede - facebook.com facebook

