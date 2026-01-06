Trump l’affronto di Maduro | Voleva imitare la mia danza
L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato oggetto di un commento da parte di Nicolás Maduro, che ha affermato: “Voleva imitare la mia danza”. Maduro ha anche descritto Trump come una persona violenta, accusandolo di aver torturato e ucciso milioni di persone. La polemica evidenzia le tensioni tra i due leader e il clima politico complesso tra Venezuela e Stati Uniti.
(Adnkronos) – Nicolas Maduro "saliva sul palco e provava a imitare un po' la mia danza. E' una persona violenta, ha torturato e ucciso milioni di persone". Donald Trump, in un evento dei deputati repubblicani, si sofferma per qualche secondo sull'operazione condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro.
