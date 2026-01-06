Trump e l’imitazione dell’atleta transgender | Mia moglie non vuole

Durante un evento al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha eseguito un’imitazione dell’atleta transgender, suscitando risate tra i presenti. L’intervento, rivolto ai parlamentari repubblicani, ha attirato l’attenzione per il tono ironico e il pubblico soddisfatto. In un contesto di discussione sulle questioni di genere, questa esibizione di Trump ha suscitato diverse reazioni, evidenziando come l’umorismo possa influenzare il dibattito pubblico.

