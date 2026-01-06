Trump e l’imitazione dell’atleta transgender | Mia moglie non vuole
Durante un evento al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha eseguito un’imitazione dell’atleta transgender, suscitando risate tra i presenti. L’intervento, rivolto ai parlamentari repubblicani, ha attirato l’attenzione per il tono ironico e il pubblico soddisfatto. In un contesto di discussione sulle questioni di genere, questa esibizione di Trump ha suscitato diverse reazioni, evidenziando come l’umorismo possa influenzare il dibattito pubblico.
(Adnkronos) – Donald Trump imita e sfotte l'atleta transgender. Nell'intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si esibisce in uno 'show' che viene apprezzato dalla platea, tra risate fragorose. Trump, che ha vietato la partecipazione di transgender alle competizioni sportive femminili, imita una atleta trans impegnata in una gara di sollevamento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
