Troupe Rai aggredita a Crans-Montana | insulti e minacce contro Domenico Marocchi di Uno Mattina Il video

A Crans-Montana, la troupe Rai è stata vittima di insulti e minacce, tra cui Domenico Marocchi di Uno Mattina. L'episodio si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica, a pochi giorni dall'incendio alla residenza 'Le Constellation', che ha causato numerose vittime. La vicenda evidenzia le tensioni presenti e la complessità della situazione nella località svizzera, al centro dell'interesse internazionale.

È massima l'attenzione dei media di tutto il mondo su Crans-Montana a cinque giorni dall'incendio a 'Le Constellation' che ha provocato 40 vittime e 116 feriti. Lì si trova anche una troupe della Rai, aggredita proprio mentre girava un reportage nel comune elvetico. A condurre il servizio.

