Trofeo della befana Mazzuoli grande prestazione ’Doppietta’ per i due Bertoldi

La Compagnia Maremmana Arcieri si è distinta al Trofeo Befana di Ugnano, ottenendo risultati di rilievo. I portacolori della società grossetana hanno dimostrato ottime capacità, contribuendo a una prestazione complessiva positiva. Un evento che testimonia l'impegno e il talento degli atleti, con particolare attenzione alle performance di Mazzuoli e dei due Bertoldi, protagonisti di una doppietta significativa.

Successi per la Compagnia Maremmana Arcieri al Trofeo Befana di Ugnano dove i portacolori della società grossetana hanno brillato con prestazioni eccezionali. Tutti gli atleti scesi sulla linea di tiro hanno infatti messo in campo grinta e passione. Il frutto di tanto lavoro ha portato ben tre primi posti individuali ed un terzo posto. Questi i risultati dei partecipanti nella classifica individuale. Primo posto per Niccolò Mazzuoli nella categoria Arco Olimpico, Allievi Maschile con il punteggio strepitoso di 576 che gli vale la medaglia d'oro. Primo posto per Cristian Bertoldi nella categoria Arco Olimpico, Junior Maschile: un primo gradino del podio grazie ad una prestazione solidissima con 551 punti.

