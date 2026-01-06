Trieste | Zan ' da sindaco atto disgustoso Meloni si dissoci'

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato sui social un’immagine di Elly Schlein come Befana, suscitando molte reazioni. La leader di Italia Viva, Meloni, ha ribadito la sua dissociazione, definendo l’atto come un gesto disgustoso e sessista. Questa vicenda evidenzia come alcuni commenti pubblici possano alimentare stereotipi e discriminazioni, sottolineando l’importanza di rispettare la dignità di tutte le persone, anche in contesti politici e sociali.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Raffigurare Elly Schlein in veste di Befana, come ha fatto sui social il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, non è satira: è un atto disgustoso e sessista. È l'ennesimo attacco personale e offensivo contro una donna che guida il principale partito di opposizione ed è ancora più indegno se a portarlo è chi ricopre un ruolo istituzionale". Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale Pd ed europarlamentare. La segretaria del Partito democratico fa politica sui contenuti mentre la destra, quando non ha argomenti, sceglie l'insulto personale e il dileggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

