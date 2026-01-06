Trieste | Sensi ' post Dipiazza disgustoso e questo sarebbe un sindaco?'

Le recenti dichiarazioni pubbliche evidenziano un forte disappunto nei confronti della gestione della città di Trieste. La critica si concentra sul comportamento del sindaco, ritenuto inadeguato a rappresentare i valori e la dignità della comunità locale. Questa situazione suscita riflessioni sulla responsabilità degli amministratori e sull’importanza di mantenere elevati standard di rispetto e integrità nelle rappresentanze istituzionali.

Il sindaco di Trieste sotto accusa per un controverso post su Elly Schlein - Un fotomontaggio che ritrae il sindaco Dipiazza insieme a Elly Schlein in un travestimento da befana suscita forti reazioni e dibattiti accesi. notizie.it

LINEE 11 - 46 APAM informa che dalle 13:00 di martedì 23 dicembre 2025 e sino a nuova comunicazione, la fermata di Via Trento e Trieste è soppressa in entrambi i sensi. FERMATA SOSTITUTIVA IN VIA TRENTO E TRIESTE NEI PRESSI DEL CIVICO 12 - facebook.com facebook

