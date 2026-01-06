Trieste | Sensi ' post Dipiazza disgustoso e questo sarebbe un sindaco?'

Da iltempo.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti dichiarazioni pubbliche evidenziano un forte disappunto nei confronti della gestione della città di Trieste. La critica si concentra sul comportamento del sindaco, ritenuto inadeguato a rappresentare i valori e la dignità della comunità locale. Questa situazione suscita riflessioni sulla responsabilità degli amministratori e sull’importanza di mantenere elevati standard di rispetto e integrità nelle rappresentanze istituzionali.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "E questo sarebbe un sindaco? Che pena, che disgusto. Solidarietà Elly Schlein, dispiace per Trieste, città civile, mi vergogno per chi dovrebbe rappresentarne la storia, la cultura, la dignità". Lo scrive il senatore del Pd, Filippo Sensi, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trieste sensi post dipiazza disgustoso e questo sarebbe un sindaco

© Iltempo.it - Trieste: Sensi, 'post Dipiazza disgustoso, e questo sarebbe un sindaco?'

Leggi anche: Trieste: Zan, 'da sindaco atto disgustoso, Meloni si dissoci'

Leggi anche: Trieste: Corrado (Pd), 'Dipiazza inadeguato, città merita sindaco all'altezza'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trieste: Sensi, 'post Dipiazza disgustoso, e questo sarebbe un sindaco?' - Solidarietà Elly Schlein, dispiace per Trieste, città civile, mi vergogno per chi dovrebbe rappresentarne la storia, la ... lanuovasardegna.it

trieste sensi post dipiazzaBufera politica per post del sindaco di Trieste Dipiazza sulla segretaria del PD - Gesto sessista e volgare, dicono le politiche del centrosinistra. rainews.it

trieste sensi post dipiazzaIl sindaco di Trieste sotto accusa per un controverso post su Elly Schlein - Un fotomontaggio che ritrae il sindaco Dipiazza insieme a Elly Schlein in un travestimento da befana suscita forti reazioni e dibattiti accesi. notizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.