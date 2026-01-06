Trieste | Sensi ' post Dipiazza disgustoso e questo sarebbe un sindaco?'
Le recenti dichiarazioni pubbliche evidenziano un forte disappunto nei confronti della gestione della città di Trieste. La critica si concentra sul comportamento del sindaco, ritenuto inadeguato a rappresentare i valori e la dignità della comunità locale. Questa situazione suscita riflessioni sulla responsabilità degli amministratori e sull’importanza di mantenere elevati standard di rispetto e integrità nelle rappresentanze istituzionali.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "E questo sarebbe un sindaco? Che pena, che disgusto. Solidarietà Elly Schlein, dispiace per Trieste, città civile, mi vergogno per chi dovrebbe rappresentarne la storia, la cultura, la dignità". Lo scrive il senatore del Pd, Filippo Sensi, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
