Trieste | Pd Fvg ' sindaco Dipiazza insulta Schlein incarna cultura destra'

Il dibattito politico si accende a Trieste, dove il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia ha condannato un commento del sindaco Dipiazza, ritenuto offensivo nei confronti di Schlein, e associato a una cultura di destra. La vicenda evidenzia come alcuni comportamenti pubblici possano riflettere atteggiamenti sessisti e mancanza di rispetto, sollevando interrogativi sulla sensibilità e l’etica nel discorso politico.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto. Un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. Chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini sceglie le feste di Natale per insultare. Non fa ridere nessuno e rivela grettezza. Purtroppo non è l'ennesimo scivolone di un Dipiazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Vedremo chi si dissocia". La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti commenta la vignetta, pubblicata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza su Facebook, raffigurante Elly Schlein in veste di Befana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trieste: Pd Fvg, 'sindaco Dipiazza insulta Schlein, incarna cultura destra' Leggi anche: Trieste: Pd, 'da Dipiazza atto vergognoso, chieda scusa a Schlein e Meloni si dissoci' Leggi anche: A Trieste, durante il dibattito su un'opera pubblica, il sindaco Roberto Dipiazza si è rivolto così a una consigliera di opposizione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Comunali di Trieste, Dipiazza innesca il toto-candidati; Immigrazione, il PD alza il tono a Trieste: “Basta propaganda, servono dati, soluzioni e responsabilità”; Microaree sotto pressione, Pd e Adesso Trieste: “Case di comunità sì, ma non smantellando servizi”; “Si stanno prendendo l’Occidente”, Cisint su giuramento del Sindaco di New York sul Corano. Insulto a Elly Schlein, il Pd Fvg attacca Dipiazza: “gesto sessista che incarna la cultura di destra” - Nuova polemica politica a Trieste dopo la pubblicazione, sui social del sindaco Roberto Dipiazza, di una vignetta che raffigura la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in veste di Befana. triestecafe.it

Trieste, polemica social: il sindaco Dipiazza trasforma Elly Schlein in Befana - Il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Schlein come Befana: il Pd Fvg parla di gesto sessista e indegno. nordest24.it

Sindaco Trieste posta la foto di Schlein travestita da Befana - È diventato virale un fotomontaggio che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha postato sui propri profili social in cui la segretaria del Pd Elly Schlein, appare travestita da befana. ansa.it

Telequattro Trieste. . TRIESTE | SALVARONO UN UOMO IN ARRESTO CARDIACO: DUE CARABINIERI PREMIATI DAL SINDACO – Questa mattina nel Salotto Azzurro del Palazzo comunale, il sindaco, Roberto Dipiazza ha conferito un riconoscimento ai Car - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.