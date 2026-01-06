Trieste | Pd ' da Dipiazza atto vergognoso chieda scusa a Schlein e Meloni si dissoci'

Il gesto del sindaco di Trieste, Dipiazza, che ha insultato la segretaria del Pd Schlein, ha suscitato polemiche. In un momento delicato, con le salme dei giovani vittime di Crans Montana appena arrivate in Italia, si evidenzia la necessità di un comportamento rispettoso delle istituzioni. La richiesta di scuse e di dissociazione si inserisce in un quadro di attenzione al rispetto e alla dignità di tutti.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "È davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza. Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd". Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti sul post del sindaco Dipiazza con Elly Schlein e la scritta 'auguri Befana'. "Un sindaco non nuovo a comportamenti sessisti e offensivi nei riguardi delle donne e che con questo gesto, fatto con la convinzione di risultare simpatico, mostra tutta la grettezza, la volgarità e la miseria di una cultura di destra in cui la denigrazione dell'avversario politico è abituale.

