Trieste | Maiorino M5S ' solidarietà a Schlein gesto vergognoso ora scuse'

Il gesto del sindaco di Trieste, Dipiazza, nei confronti di Elly Schlein, segretaria del Pd, ha suscitato condanna per la sua natura offensiva. La solidarietà espressa dal Movimento 5 Stelle evidenzia l'importanza di un confronto rispettoso tra le parti politiche, evitando comportamenti che possano minare il dialogo e la coesione sociale.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “È vergognoso il gesto del sindaco di Trieste Dipiazza, che credendosi divertente ha insultato la segretaria del Pd Elly Schlein con un'immagine offensiva. In un momento tragico come quello che stiamo attraversando, l'ultima cosa di cui ha bisogno il Paese è la solita cultura tossica della nostra destra, gretta e volgare come sempre. Desidero esprimere la mia solidarietà a Elly Schlein. E ora ci attendiamo le pronte scuse del sindaco e un'immediata presa di distanza da parte delle forze che hanno la sfortuna di sostenerne la Giunta”. Lo scrive in una nota Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

