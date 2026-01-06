Trieste | Corrado Pd ' Dipiazza inadeguato città merita sindaco all' altezza'

Trieste: Corrado (Pd) critica l'operato di Dipiazza, ritenendo che la città meriti un sindaco più adatto. La discussione politica si concentra sulle recenti azioni del sindaco, tra cui la pubblicazione di un'immagine considerata offensiva, che ha suscitato vasta attenzione e polemiche. La vicenda evidenzia le sfide di leadership e il bisogno di un confronto costruttivo per il futuro della città.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La pubblicazione da parte del sindaco Roberto Dipiazza di un'immagine che raffigura la Segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, travestita da Befana è un fatto vergognoso e inaccettabile". Così in una nota Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd. "Non è satira né ironia: è un attacco personale che ricorre a stereotipi sessisti e body shaming. Un comportamento incompatibile con il ruolo istituzionale di chi dovrebbe rappresentare e rispettare tutti i cittadini. Non sorprende che questo gesto arrivi da chi ha più volte dichiarato di “non farsi comandare dalle donne”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

