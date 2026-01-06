Trieste | Corrado Pd ' Dipiazza inadeguato città merita sindaco all' altezza'

Trieste: Corrado (Pd) critica l'operato di Dipiazza, ritenendo che la città meriti un sindaco più adatto. La discussione politica si concentra sulle recenti azioni del sindaco, tra cui la pubblicazione di un'immagine considerata offensiva, che ha suscitato vasta attenzione e polemiche. La vicenda evidenzia le sfide di leadership e il bisogno di un confronto costruttivo per il futuro della città.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La pubblicazione da parte del sindaco Roberto Dipiazza di un'immagine che raffigura la Segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, travestita da Befana è un fatto vergognoso e inaccettabile". Così in una nota Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd. "Non è satira né ironia: è un attacco personale che ricorre a stereotipi sessisti e body shaming. Un comportamento incompatibile con il ruolo istituzionale di chi dovrebbe rappresentare e rispettare tutti i cittadini. Non sorprende che questo gesto arrivi da chi ha più volte dichiarato di “non farsi comandare dalle donne”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trieste: Corrado (Pd), 'Dipiazza inadeguato, città merita sindaco all'altezza' Leggi anche: Trieste: Pd Fvg, 'sindaco Dipiazza insulta Schlein, incarna cultura destra' Leggi anche: Trieste: Pd, 'da Dipiazza atto vergognoso, chieda scusa a Schlein e Meloni si dissoci' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Trieste: Pd, 'da Dipiazza atto vergognoso, chieda scusa a Schlein e Meloni si dissoci' - Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Cr ... lanuovasardegna.it

Elly Schlein ‘travestita’ da Befana: il post sessista del sindaco di Trieste. Il Pd: “Body shaming come arma politica” - È il secondo scivolone sessista in pochi giorni, il 18 dicembre ha urlato in aula: “Non mi sono mai fatto comandate da una donn ... quotidiano.net

Trieste: Pd Fvg, 'sindaco Dipiazza insulta Schlein, incarna cultura destra' - Un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma p ... lanuovasardegna.it

Partiti i campionati Assoluti a Trieste. Ottimi incontri in attesa di fare il tifo per i pugili della regione: Santana Martin e Covrig Mirel! Oggi con il Maestro Pavan a sostegno di Franchini Ilaria e il Consigliere Comunale Corrado Tremul! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.